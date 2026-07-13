Rubiño celebra la normalidad institucional de Sánchez y Moreno en Almería: "Contrasta con el Gobierno de Ayuso, que no invita siquiera al delegado del Gobierno a actos institucionales"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, analiza en este vídeo la buena sintonía y coordinación que han mostrado el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en el incendio de Almería.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este lunes a Turre para ver las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y ha mostrado buena sintonía con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ya había informado de la buena coordinación en este incendio con el Gobierno de España.

El ministro Félix Bolaños también ha confirmado, en RNE, esta buena coordinación entre ambas administraciones: "En el caso de la Junta de Andalucía, está claro que tanto en este incendio como también pasó en el accidente de Adamuz, nos podemos coordinar y trabajar de la mano", ha dicho el ministro.

"Esta imagen imagen de normalidad institucional contrasta con otras situaciones. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, cómo en la Comunidad de Madrid, a los actos institucionales, el Gobierno de Ayuso no invita ni siquiera al delegado del Gobierno. Una cosa insólita que debería a todos hacernos saltar a la vista", analiza Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, tras ver las imágenes de Sánchez y Moreno en las zonas afectadas por el incendio de Almería.

"Porque que un gobierno se permita desafiar la normalidad institucional, después, en situaciones de emergencia tiene consecuencias graves", argumenta el político.

Por otro lado, Rubiño señala que, efectivamente, tal como dice la izquierda, en Andalucía se ha firmado un "gobierno de involución" con el pacto PP-Vox: "A mí, desde luego, me lo parece, teniendo en cuenta, por ejemplo, que entre los puntos que han incluido en ese pacto está el de acabar con toda la agenda climática, o con eso que llama Vox, la agenda climática".

Y la agenda climática, añade y explica el político de Más Madrid "es prevenir precisamente los incendios y es estar preparados para un par de fenómenos extremos ligados al cambio climático que tienen, que tienen como consecuencia incrementar la extensión y la intensidad de los incendios".

Sin embargo, "según el pacto del PP con Vox, guiándose por esa agenda ideológica ultra, que niega el cambio climático y sus consecuencias, se pone en mayor riesgo al país", concluye Rubiño.

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