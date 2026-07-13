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Reacción política

Carlos Cué, tras la buena coordinación entre Gobierno y Andalucía en el incendio de Almería: "La realidad de la política en este país es esta, no la de guerra continua"

El periodista Carlos Cué celebra la buena coordinación de la Administración central y autonómica en el incendio de Los Gallardos y asegura que realmente esta es la política del día a día, en la que las diferentes administraciones hablan a diario.

Carlos Cué

La coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía ha sido francamente buena ante el incendio de Los Gallardos que se desató el pasado jueves en Almería y que se ha cobrado la vida de 13 personas. Al menos, así lo han dicho dirigentes de ambas administraciones.

Y así lo aseguraba en RNE el ministro Félix Bolaños: "Todos allí, codo con codo, trabajando en ese operativo que efectivamente fue muy coordinado y muy eficaz. Difícilmente la ciudadanía entiende cuando hay una tragedia de esta naturaleza, que es que estemos cada uno por nuestro lado. Obviamente, lo fundamental es en lo que teníamos que centrarnos era luchar contra el incendio. Es ahí cuando la altura de las administraciones públicas se pone a prueba".

Y además, añadía: "En el caso de la Junta de Andalucía, está claro que tanto en este incendio y como también pasó en el accidente de Adamuz, nos podemos coordinar y trabajar de la mano".

El periodista Carlos Cué, de El País, asegura que realmente esta coordinación entre administraciones "es mucho más parecida a la realidad de la política".

"Lo otro es una enorme sobreactuación que nos quieren hacer creer que la política es una guerra en la que no se puede hablar nadie con nadie y todo es una batalla a vida o muerte, cuando la realidad de la política del día a día en un país prácticamente federal, en el que todas las competencias están distribuidas, es que las administraciones tienen que hablar y de hecho hablan cada día", insiste y concluye Cué.

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