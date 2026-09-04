Iratxe, sobre su relación con Paqui en el final de 'Princesas de barrio': "Si estoy sin ella, mejor"

La temporada de 'Princesas de barrio' llega a su fin y sus cuatro protagonistas se reúnen en la bolera para ponerse al día. Aunque comparten novedades, entre Iratxe y Paqui sigue habiendo tensión.

La temporada de 'Princesas de barrio' llega a su fin y las cuatro protagonistas se reúnen en la bolera para hablar de cómo les ha ido durante este tiempo. 'La Jessy' cuenta sus novedades como asistente personal de la diseñadora de alta costura May Caso, mientras que Marta sorprende al grupo al confesar que ha protagonizado una portada de 'Interviú'. "Fírmame una foto para mi hermano y otra para mi padre", le pide entre risas Iratxe a Marta.

Iratxe también aprovecha el encuentro para contar cómo está viviendo su nueva aventura televisiva como presentadora de 'Siempre ganas...si llamas'. Por su parte, 'la Paqui' habla de los nervios que tiene ante su próximo concierto en su pueblo, Marmolejo. Sin embargo, el ambiente se tensa cuando Iratxe y Paqui vuelven a coincidir. Un cruce de miradas deja claro que la relación entre ambas continúa siendo complicada.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido