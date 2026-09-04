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La indignación de una mujer cuando se le ponen delante en la playa a las 8 de la mañana: "La gente no entiende de espacios"

"Cuando vas a las 8 de la mañana a la playa y la gente no entiende la proporción del metro cuadrado ni el espacio", explica esta joven en este vídeo indignada.

La indignación de una joven cuando se le ponen delante en la playa a las 8 de la mañana: "Está todo vacío"

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s este vídeo de una chica que va a la playa a las 8 de la mañana porque quiere tranquilidad y espacio. Sin embargo, se muestra indignada porque pesa a haber mucho hueco en la playa, un hombre se le pone precisamente delante. "Da igual que no haya nadie y la playa sea kilométrica, si alguien se puede poner a 20 centímetros lo va a hacer", afirma Alfonso Arús en este vídeo, donde Alba Sánchez destaca que "en el autobús también pasa".

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