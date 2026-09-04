La indignación de una mujer cuando se le ponen delante en la playa a las 8 de la mañana: "La gente no entiende de espacios"

"Cuando vas a las 8 de la mañana a la playa y la gente no entiende la proporción del metro cuadrado ni el espacio", explica esta joven en este vídeo indignada.

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s este vídeo de una chica que va a la playa a las 8 de la mañana porque quiere tranquilidad y espacio. Sin embargo, se muestra indignada porque pesa a haber mucho hueco en la playa, un hombre se le pone precisamente delante. "Da igual que no haya nadie y la playa sea kilométrica, si alguien se puede poner a 20 centímetros lo va a hacer", afirma Alfonso Arús en este vídeo, donde Alba Sánchez destaca que "en el autobús también pasa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.