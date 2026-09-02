La Paqui se pone en modo campaña electoral para llenar su concierto en Marmolejo: "Les funciona a los políticos..."

La cantante, conocida artísticamente como Alexhu, ultima los preparativos para presentar su nuevo single, 'Podrás', en el pueblo que la vio nacer. Junto a su hermana y mánager, recorre Marmolejo haciendo promoción.

La Paqui, o Alexhu sobre los escenarios, ya lo tiene todo preparado para uno de los conciertos más importantes de su carrera. La cantante se dispone a presentar su próximo single, 'Podrás', en Marmolejo, el pueblo que la vio nacer.

Antes de subirse al escenario, toca una tarea fundamental: conseguir público. La Paqui llega al teatro para preparar todos los detalles del concierto y, junto a su hermana y mánager, se lanza a las calles del municipio para promocionar el evento.

Carteles por el mercado, anuncios desde el coche y todo tipo de estrategias para conseguir que los vecinos se enteren de la cita. Su hermana incluso recurre a un altavoz para hacer publicidad por las calles."Les funciona a los políticos, ¿no nos va a funcionar?", bromea la hermana de 'la Paqui'.

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