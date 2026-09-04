Se deja el móvil conectado a la televisión y su marido descubra su infidelidad: "¿Qué te pasa pedazo de idiota?"

"Has estado compartiendo pantalla toda la conversación", afirma el hombre indignado a su pareja, a la que dice tajante: "¿Qué demonios te pasa?, te pillé en aplicaciones de citas, te perdoné y sigues haciendo la misma mierda".

Hans Arús enseña en este vídeo de Aruser@s la bronca de una pareja después de que la mujer deje el móvil conectado a la televisión y su marido descubra su infidelidad. Y es que el hombre lee en su televisión los mensajes que su pareja se manda con un tal "Doctor Mathew". La joven comienza a gritar y a intentar tapar la televisión mientras su pareja le dice tajante: "Sí, pedazo de idiota, has estado compartiendo pantalla toda la conversación". "¿Qué demonios te pasa?, te pillé en aplicaciones de citas, te perdoné y sigues haciendo la misma mierda", destaca el hombre, que pide que ahora, no llore.

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