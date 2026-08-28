May Caso estalla contra 'la Jessy' tras su primer encargo como personal assistant: "Me haces perder tiempo y dinero"

Después de acudir a Nueva Parisien para recoger los accesorios de alta costura, la protagonista de Princesas de Barrio regresa al atelier con retraso y desata el monumental enfado de la diseñadora.

May Caso no está dispuesta a pasar por alto la tardanza de 'la Jessy', especialmente porque el retraso le ha hecho perder compromisos profesionales. "Me has hecho perder un cóctel donde encima había quedado con una clienta que tenía que llevarle unos complementos de los que te he encargado", reprocha la diseñadora, que deja claro que el problema va mucho más allá de unos minutos: "Me haces perder tiempo y dinero". Ante las cámaras de laSexta, May resume su enfado con una frase demoledora: "Lo que más me ha enfadado ha sido... todo".

Pero la bronca no termina ahí. Cuando May descubre que Ruth, la mejor amiga de Jessy, la ha acompañado durante el recado, vuelve a estallar y le recuerda que para hacer ese tipo de cosas "tiene que pedirle permiso".

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