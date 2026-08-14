Marta quiere "dejar sin pelo" a las otras mujeres que quieren ser portada de Interviú: "Van siliconadas hasta las cejas... como yo"

Marta quiere ser portada de Interviú e intenta presentar a la revista sus fotografías... pero no es tan sencillo como eso, le advierten. Por suerte, ella tiene un plan maestro.

Tras dejar atónito al taxista -que no ha dudado en pedirle su número de teléfono, aunque se ha llevado un chasco- con sus fotos para la portada de Interviú, los redactores de Princesas de Barrio entrevistan a Marta.

La joven deja claro lo importante que es para ella conseguir este objetivo. Lo que quiere es ser famosa, lucir palmito y que sus nietos vean en el futuro "lo buena" que estaba su abuela.

También le encantaría dejar su trabajo como gogó en la discoteca. Por eso, se plantea medidas extremas en el caso de no ser seleccionada. "No se me va a poner nada por delante. Si me toca arrancarle los pelos a las 500 mujeres que hay, se los arranco. Las dejo sin pelo o sin silicona, que seguro que van todas siliconadas hasta las cejas... como yo", dice en un arranque de sinceridad.

A pesar de que otras muchas chicas se han presentado a este casting, ella cree que tiene opciones.

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