Mar Segura responde a sus haters en Mujeres ricas: "Me gustaría que la gente se preocupara por sí misma"

Mar Segura lamenta las críticas recibidas tras la emisión de Mujeres ricas y reflexiona: "Me gustaría que la gente se preocupara por sí misma, y ahondara en su interior porque es la única forma de ser felices".

Mar Segura reflexiona sobre las críticas que ha recibido tras la emisión de Mujeres ricas y reconoce que le pone "de los nervios un poco cuando dicen" que nunca pregunta "el precio" de las cosas porque no le importa.

"Vamos, en época de crisis precisamente la gente enciende la televisión quiere divertirse, pero lo que no entiendo es por qué la gente se siente tan afectada", se sincera Mar Segura, que contesta en este vídeo a sus haters: "Me gustaría que la gente se preocupara por sí misma, y ahondara en su interior porque es la única forma de ser felices", segura la socialité, que afirma tajante en el vídeo: "Soy una persona que ha ahondado muy bien en su interior, con lo cual invito a que lo hagan".

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