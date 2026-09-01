Iratxe encuentra trabajo en televisión: "Me voy a venir a Madrid a buscarme la vida"

La protagonista de 'Princesas de barrio' se pone al frente de 'Siempre ganas... si llamas', donde se enfrenta a las llamadas de los espectadores para repartir el gran premio del programa.

Iratxe vuelve a ponerse delante de las cámaras y parece que ha encontrado su sitio. La protagonista de 'Princesas de barrio' consigue un trabajo en televisión como presentadora de 'Siempre ganas...si llamas', un formato en el que debe atender las llamadas del público y repartir el gran premio del programa.

Y si algo demuestra desde el primer momento es que desparpajo no le falta. La propia protagonista reconoce que la experiencia le ha sorprendido para bien y que le ha gustado tanto que ya está pensando en dar un paso más. "Me ha molado tanto que me voy a venir a Madrid a buscarme la vida", confiesa Iratxe ante las cámaras de 'Princesas de barrio'.

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