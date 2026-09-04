El monólogo de Santiago Segura sobre los gimnasios: "Con ese olor, más que músculos va a salir moho"

Santiago Segura reflexiona en su monólogo en El Club de la Comedia sobre los gimnasios: "La gente va, se matricula y no vuelve, y los tíos ahí siguen cobrando".

Santiago Segura llega al plató de El Club de la Comedia para hablar "de los gimnasios": "Es un negocio que a mí me alucina, porque, normalmente, los negocios se hacen para que la gente vaya, pero los gimnasios también se hacen cuando la gente no va". "La gente va, se matricula y no vuelve, y los tíos ahí siguen cobrando", afirma el director de cine, que confiesa que lo entiende: "Nada más entrar ves fotos gigantes de tíos cuadrados haciendo posturitas... te quedas como diciendo, 'madre mía, yo así, tan cachas, no me quiero poner".

"Tú no te vas a poner así de cachas ni aunque vengas 1.000 años", afirma Santiago Segura, que destaca que con el mantenimiento "la lorza la mantienes años". "El caso es que como estás concienciado, pagas la matrícula y empiezas a sentirte atlético", afirma Segura, que explica que "te embarga una energía gimnástica que se te pasa rápido". "Te llega una peste reconcentrada, una mezcla de sobaco y pie", explica el director de cine, que afirma que deben "ventilar un poco": "Con ese olor a sótano y humedad, más que músculos va a salir moho".

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