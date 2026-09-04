Alfonso Arús, tras eliminar Argentina a España en el mundial de comida de Ibai Llanos: "¡Nosotros solo íbamos con tortilla!"

Y es que Alfonso Arús ya lo avisaba, España tenía que competir en el Mundial de comidas de Ibai Llanos con un plato de cuchara. Finalmente, ha quedado fuera de la competición al enfrentarse a Argentina con la tortilla de patatas.

Alfonso Arús anuncia que España ha sido eliminada del Mundial de Ibai Llanos sobre comida. España ha quedado eliminada tras enfrentarse en primera ronda a Argentina. "España ha conseguido 949.840 y Argentina 1.626.608 votos", ha explicado el conocido youtuber en este vídeo, donde ha destacado los siguientes países que se enfrentarán de ronda junto a Argentina: "Venezuela contra Colombia, Perú contra Guatemala, Ecuador contra Bolivia y Uruguay contra Argentina".

"Me parece que Guatemala ha tenido muchos votos", explica Alfonso Arús, que se pregunta con qué plato competirá cada país: "Nosotros solo íbamos con la tortilla de patata". "Con lo bien que lo teníamos tras ganar a España en la final del Mundial de Fútbol con el gol de Ferrán, hubiera sido un broche de oro derrotarla aquí, y ahí nos han metido una goleada de escándalo y sin Messi", afirma el presentador de Aruser@s.

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