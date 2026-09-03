VÍDEO | María José Gómez y Verdú explica cómo reaccionar si se nos cuelan en la cola del baño del festival: "Perdona, quizá no me has visto"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, explica qué hay que tener en cuenta cuando vamos al baño en un festival de música, desde la cola de espera, hasta el momento en que tenemos que pedir papel.

En sus clases de protocolo, María José Gómez y Verdú nos da algunos consejos para comportarnos como es debido en los festivales de música.

Uno de los momentos más críticos en este tipo de eventos es la visita al baño, donde nos podemos encontrar con una hora de cola, y eso en el baño de los chicos. ¿Cómo debemos actuar si vemos que alguien se cuela?

La experta en protocolo explica que lo primero es hablarle con educación: "Perdona, quizá no me has visto", comenta María José, que recomienda añadir "si no te importa, espera detrás".

En el caso de que a la persona que se ha colado 'sí le importe', María José indica que en ese momento "depende de cuánto te hagas tus necesidades", porque si son muy fuertes, habría que seguir insistiendo "con educación", y si no lo son tanto quizá habría que dejarlo pasar para evitar una pelea.

A la hora de pedir papel a las de la cola, María Jose asegura que "si es antes de entrar al baño, sí", mientras que si es después no está recomendado.

Al abrir la puerta del baño, apunta que "la primera regla del protocolo es llamar". Si no responden y al abrir nos encontramos a alguien, habría que pedir disculpas y volver a cerrar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.