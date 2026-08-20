Alfonso Arús, al conocer que el 61% de los españoles no necesita sexo para ser feliz: "Pues vamos bien"

Un estudio del CIS analiza los hábitos y la satisfacción sexual de los españoles y revela que el 61% asegura que puede ser feliz sin mantener una vida sexual activa. Además, el 77% se muestra satisfecho con su vida sexual actual.

En Aruser@s Fresh, recuperamos un estudio del CIS sobre los comportamientos y hábitos sexuales de los españoles, que deja algunos datos que han sorprendido a los colaboradores del programa.

Una de las principales conclusiones del informe es que el 61% de los españoles considera que puede ser feliz sin tener una vida sexual activa. El estudio también analiza el grado de satisfacción con la vida sexual. Según los datos recogidos, el 77% de los españoles asegura estar satisfecho con su vida sexual actual. Una cifra que supone un descenso respecto a 2009, cuando el porcentaje de personas satisfechas alcanzaba el 86%. "Pues vamos bien", reaccionaba con ironía el presentador de Aruser@s.

A partir de estos resultados, los colaboradores de Aruser@s abren el debate en plató y responden a la cuestión que plantea el estudio: ¿se puede ser feliz sin sexo? En el vídeo puedes descubrir qué opina cada uno de ellos.

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