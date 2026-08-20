Alfonso Arús alucina con el bebé que nació con 6,5 kilos: "La cuna es 'king size'"

Un bebé ha sorprendido por su extraordinario peso al nacer: 6,5 kilos y casi ocho kilos apenas 15 días después. Un nacimiento que dejó incluso a los profesionales del hospital sin palabras.

En Aruser@s Fresh, recuperamos algunos de los virales más sorprendentes de la temporada, entre ellos el caso de un bebé que nació pesando 6,5 kilos. La historia ha llamado especialmente la atención porque, apenas 15 días después de su nacimiento, el pequeño ya alcanzaba los ocho kilos. "En el hospital dijeron que nunca habían visto nada parecido", explicaba Alba Sánchez desde el plató.

Tatiana Arús compartió uno de los mensajes recibidos durante el programa, en el que Trini aseguraba que su hermano también nació con un peso poco habitual: 6,8 kilos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.