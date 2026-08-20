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Se va de viaje con su novia y se encuentra a su 'otra novia' en el avión: así fue el tenso momento

"El joven viaja en el avión acompañado de una de sus parejas y descubre que hay otra chica con la que también mantiene una relación", explica Alfonso Arús.

Se va de viaje con su novia y se encuentra a su 'otra novia' en el avión: así fue el tenso momento

Alfonso Arús enseña en este vídeo el tenso momento que protagoniza un hombre tras encontrarse con su novia en el avión cuando viaja con su "otra novia". "El joven viaja en el avión acompañado de una de sus parejas y descubre que otra chica con la que también mantiene una relación también se encuentra en el mismo avión", explica Alfonso Arús.

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