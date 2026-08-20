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Mariana Nannis compra zapatos de casi 1.000 euros sin mirar el precio: "No tengo ni idea, pero sería la ruina de cualquier banquero"

"Si quiero 50 pares de zapatos ahora, paso la tarjeta y me los compro, no hay problema", se sincera Mariana Nannis, que reflexiona: "Pero, si quiero un collar de dos millones y medio de dólares tengo que esperar a papa Noel".

Mariana Nannis se compra zapatos nuevos en Mujeres ricas

Mariana Nannis llega a su zapatería de confianza en Marbella para comprar más zapatos de lujos en este capítulo de Mujeres ricas. "Has recibido un montón de cosas nuevas", destaca la argentina a la dependienta, que cierra la puerta del local para que Mariana pueda comprar sola. "¿Qué tienes en mi número?", pregunta la modelo, que confiesa en este vídeo su pasión por las compras: "Tengo una fiebre para comprar cosas, me gusta, me divierte, me relaja, me descargo gastando". Tras probarse zapatos que rondan los 800 euros, la argentina decide comprarse varios pares sin mirar el precio.

Además, confiesa que tiene "zapatos de Louboutin" que no se los puedo poner, porque los compró en Madrid y "es imposible ponerlos porque son incomodísimos". "Lo usarán algunas que quieran ir con los dedos amputados", bromea Mariana, que se sincera tras comprar los zapatos de lujo: "No tengo ni idea de cuánto me he gastado en zapatos, pero sería la ruina para cualquier banquero". Y es que la argentina lo tiene claro: "Si me quiero comprar esto y lo quiero ahora, lo compro, si quiero 50 pares de zapatos ahora, paso la tarjeta y me los compro, no hay problema, pero, si quiero un collar de dos millones y medio de dólares tengo que esperar a llegue papa Noel y me lo regale".

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