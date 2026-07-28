El emotivo viral de una profesora y sus alumnos para apoyar a una compañera: llenan su pupitre de mensajes de ánimo

Una profesora y sus compañeros de clase decidieron sorprender a una alumna con un gesto de cariño y apoyo que no tardó en emocionar a los colaboradores de Aruser@s.

Los pequeños gestos pueden marcar la diferencia. En Aruser@s Fresh recuperamos un vídeo viral que demuestra la importancia del apoyo y la empatía en las aulas.

Una profesora, junto a todos los compañeros de una alumna, decidió darle una sorpresa muy especial para transmitirle ánimo en un momento complicado. Para ello, llenaron su pupitre y su silla con mensajes escritos a mano llenos de cariño, apoyo y palabras de fuerza.

"Dicen que en estos tiempos se está perdiendo la empatía, pues ilusiona ver que no siempre es así", comentaba Óscar Broc tras ver las imágenes, a lo que María Moya añadía: "Antes no se hablaba de la situación que tenías en casa, ni los profesores preguntaban por temas tan personales, y ahora el entorno te puede ayudar".

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