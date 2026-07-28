El vídeo viral del perro héroe que guió a la policía hasta un niño perdido

Un perro apareció en plena calle y consiguió guiar a unos agentes hasta la casa de un niño que se había perdido en Kansas, Estados Unidos.

En Aruser@s Fresh recuperamos un auténtico "súper ole" protagonizado por un perro que se convirtió en el inesperado héroe de una historia con final feliz.

El animal llamó la atención de unos agentes de policía que se encontraban en la zona y consiguió que le siguieran por las calles de Kansas, en Estados Unidos. Tras recorrer el camino, el perro llevó a los agentes directamente hasta la vivienda del menor que había sido encontrado perdido. "Así se convirtió en un héroe de cuatro patas", comentaba Alfonso Arús al ver las imágenes.

El presentador de Aruser@s destacó la "increíble capacidad de orientación" de estos animales y cómo el perro logró conducir a los agentes hasta el lugar exacto donde podían encontrar ayuda.

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