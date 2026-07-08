Así perseguía 'la Paqui' su sueño de convertirse en una "cantante reconocida": "Bisbal y Chenoa han trabajado donde estoy ahora"

Las cámaras de 'Princesas de Barrio' acompañan a 'la Paqui' a una de sus actuaciones en las fiestas patronales de Villanueva de Alcardete, donde la protagonista reflexiona sobre su trayectoria en las orquestas.

En este fragmento recuperado de 'Princesas de Barrio', las cámaras de laSexta acompañan a 'la Paqui' a una de sus actuaciones en las fiestas patronales de Villanueva de Alcardete. Allí la recibe Jorge Luis, alcalde de la localidad, encargado de inaugurar la celebración.

Minutos antes de subirse al escenario, la protagonista comparte cuáles han sido siempre sus dos grandes sueños. "Desde pequeña he tenido dos sueños principales: uno, ser madre; y otro, ser cantante. Si no conocida, al menos reconocida. No puedo vivir sin la música, me niego, no quiero. ¡Tengo que ser alguien!", confiesa ante las cámaras de laSexta.

'La Paqui' también reflexiona sobre su experiencia en el mundo de las orquestas y reconoce la dificultad de encontrar un estilo propio. "Cuando llevas tantos años en el mundo de las orquestas llega un momento en el que pierdes un poco tu camino, porque tocas tantos estilos distintos...Tengo mucha gente que me gusta y de cada artista cojo una cosa", explica. Entre sus referentes musicales menciona a David Bisbal y Chenoa. "Son personas que han trabajado donde yo me encuentro ahora y han llegado a donde espero llegar algún día", asegura con ilusión.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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