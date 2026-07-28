El monólogo de Miki Nadal sobre los regalos: "Con el ticket regalo ya no mueren personas, solo amistades"

Miki Nadal destaca en su monólogo en El Club de la Comedia que "el ticket regalo es como las gafas de Superman, no engañan a nadie pero todo el mundo hace como que sí".

Miki Nadal llega al plató de El Club de la Comedia para hablar en su monólogo sobre los regalos: "Siempre pasa lo mismo, son una fuente de problemas, deberían de prohibirlos". Y es que el cómico asegura que los regalos "son el principal motivo de divorcio en España después de la comunicación y el alcohol". Además, destaca que "hacer un regalo es una cosa complicada, pero mucho más difícil es recibir algunos manteniendo la sonrisa". Por eso, Miki Nadal afirma que "tuvieron que inventar el ticket regalo porque ya estaba habiendo muertos".

"Ahora ya no mueren personas, solo amistades", destaca el cómico, que reflexiona en este vídeo: "Cuando haces un regalo crees que pueden regalar cualquier cosa porque con decir que tienes el ticket...". Por eso, el actor señala que el ticket regalo es "como las gafas de Superman, no engañan a nadie pero todo el mundo hace como que sí". "¡Si solo hay que ir a cambiar el regalo para saber cuánto te has gastado!", destaca Miki Nadal, que afirma que "lo importante del regalo es el detalle, el detalle de que sea caro".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Dani Rovira, Miki Nadal, Gorka Otxoa y Pepa Rus

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido