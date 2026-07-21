La angustia de la madre de Marta antes de la "operación de culo" de su hija: "¿Qué necesidad? Si no te hace falta"

La madre de Marta finalmente ha cedido ante su hija y le paga la operación de aumento de glúteos, aunque está convencida de que la joven no la necesita.

"¡Quiero mi culo ya! ¡Quiero mi culo ya!", corea Marta mientras espera que la lleven a quirófano. Nuestra princesa de barrio se ha salido con la suya y ha conseguido que su madre le pague la operación de aumento de glúteos que tanto desea.

La joven se desespera mirando el reloj mientras que su madre no puede estar más nerviosa. Sigue sin estar convencida de la necesidad de esta intervención quirúrgica. "Que no vengan y nos vamos así", dice la señora en voz alta. Su hija le responde de malas maneras: "Vete tú si quieres".

"No te hace falta la operación", insiste la mujer. Por suerte, el personal del hospital llega antes de que la pelea -que ya estaba a punto de comenzar- vaya a más. La anestesia va a ser general, confirma el cirujano. "Como ella es muy nerviosita, han decidido que es lo mejor", le explica.

"¿Por qué tenemos que pasar por esto? Es lo que más rabia me da. Porque tampoco es una cosa necesaria. Me da rabia", confiesa la madre ante las cámaras.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido