Julio Suárez desvela algunos secretos y anécdotas del vestuario de los campeones del mundo: "A Cucurella, el clan del Atleti le han intentado poner alguna banderita"

El periodista deportivo Julio Suárez vuelve de EEUU con el cansancio acumulado de estos 55 díuas de Mundial pero con la alegría de llevar en el pecho una nueva estrella. Nuestro compañero nos cuenta de primera mano el buen rollo que existe en la selección de Luis de la Fuente.

Nuestro compañero Julio Suárez, periodista deportivo de laSexta, acaba de aterrizar de Nueva York tras más de un mes allí para contarnos todo cuanto ha ocurrido en el Mundial 2026, donde finalmente España ha logrado colgarse al pecho una nueva estrella. Ya podemos decir alto y claro que sí, que somos campeones del mundo.

Pero más allá de lo deportivo, Suárez nos cuenta el buen rollo real que hay entre los jugadores. Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, quiere saber cosas como quién es el más gamberro, el más cabal, el más todo.

En cuanto al más gamberro, "Gabi tiene muchas papeletas, Lamine y Nico también están ahí en ese 'bro', en ese hermano... El más cabal puede ser Rodri, que es también muy líder en esta generación del bro y del hermano. Rodri dice que muchas veces le cuesta adaptarse a su jerga y a su lenguaje", cuenta divertido Suárez.

Nos confirma además algo que es palpable en esta selección, que es el buen rollo que tienen todos los jugadores: "Incluso de antes de que comenzara el Mundial, antes de llegar a Chattanooga, que era donde estaba la selección española en la concentración".

De hecho, añade el periodista que es un mensaje que ha recalcado muchas veces Luis de la Fuente: "Él, por encima de buenos jugadores, quiere buenas personas. Puede ser un magnífico futbolista que como sea una mala persona no le va a llevar. Y esto es así, esto es verídico y muchas veces le hemos preguntado y dice que ha tenido casos en los que ha ocurrido, sin decir nombres", revela Suárez, apuntando que precisamente eso es lo que cree que le ha dado el triunfo a España.

Otras anécdotas o secretos del vestuario, en este caso, son las bromas que se hacen entre ellos o "cachondeito" que hay ahora con el goleador de la gran final, Ferran Torres: "Es el gigoló, el guapete de la selección, es el el 'quesito', como le decían".

También, comenta Suárez, hay mucho cachondeito con Cucurella por su fichaje por el Real Madrid: "El clan del Atleti le han intentado poner alguna banderita encima y esas cosas". Por cierto, "el gamberro, el más bromista, y el que mejor encaja todo siempre todas las bromas es él, Cucurella".

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