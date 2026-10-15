La tensión estalla en 'El Loco' y acaba con platos rotos en concina: "¡No me hables más así!"

La falta de organización y los continuos fallos durante el servicio hacen saltar por los aires la convivencia entre los trabajadores del restaurante de Chueca.

Pesadilla en la cocina llega al barrio madrileño de Chueca para conocer 'El Loco', el restaurante de Federico, un italiano que es consciente de la delicada situación del negocio, pero que necesita aprender a mirar más allá de los problemas del día a día. Alberto Chicote quiere comprobar hasta qué punto está preparado para asumir las riendas del local y, para ello, pone en marcha un experimento con el equipo.

Inspirándose en el 'speed dating' que suele celebrarse en el restaurante, el chef propone que todos los trabajadores roten por los distintos puestos para descubrir qué funciona y qué falla, pero los problemas aparecen casi desde el primer minuto.

El primer obstáculo llega al tomar las comandas: solo tienen un bolígrafo para apuntar. Una situación que deja a Chicote sin palabras y obliga a una de las camareras a salir a un bazar para comprar más. La cubertería tampoco da abasto. "En cualquier casa hay más", se sorprende el chef ante la escasez de utensilios.

Pero lo peor llega cuando comienza el servicio. Los entrantes no salen, las bebidas se retrasan y los clientes empiezan a desesperarse. Greta,una de las camareras, intenta combatir el caos a su manera y recurre a su arma infalible: ponerse a cantar. "Nos tenemos que ir, llevábamos tres cuartos de hora esperando y nos hemos comido dos croquetas cada una", protesta una comensal.

El cambio de puestos no parece solucionar los problemas y la tensión va creciendo tanto en la cocina como en la sala. Una vez más, el servicio acaba colapsando por la falta de previsión y coordinación y Chicote pierde la paciencia ante un equipo incapaz de reaccionar: "¿Nadie se preocupa por hacer las cosas bien?", pregunta, visiblemente enfadado: "Sois incapaces entre cuatro de aunar esfuerzos. ¡Un bolígrafo ha sido un obstáculo de la hostia!".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'El loco' en atresplayer.com

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