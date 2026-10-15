La cómica reacción de Alberto Chicote cuando la camarera de 'El loco' empieza a cantar en pleno servicio

Mientras Alberto Chicote lee la carta de 'El Loco', la camarera del local comienza a cantar en pleno servicio. Puedes ver la divertida reacción del chef en este vídeo de Pesadilla en la cocina.

El restaurante 'El Loco' ha perdido el rumbo y la ayuda de Alberto Chicote es el último intento de reconducir el proyecto de un sueño desbordado que no logra hacer su proyecto realidad. "Voy a un restaurante que es vegano y coctelería, 'El loco', espero no terminar yo un poco tarumba", destaca Alberto Chicote, que alucina cuando el dueño, Federico, le cuenta que algunos días hacen servicios temáticos, como el "martes de brujería" o "el jueves de citas rápidas".

"Me pillas mayor", bromea el presentador de Pesadilla en la cocina, que no da crédito, además, al ver "máquinas recreativas" en el local: "La verdad que esto no parece un restaurante". Por otro lado, el dueño explica que tiene "cocina básica como hamburguesas, tacos y burritos", eso sí, todo vegano: "Sería hipócrita vender carne cuando yo soy vegano".

Por otro lado, mientras Chicote lee la carta, la camarera, Greta, se pone a cantar a los clientes, algo que deja al exitoso chef muy sorprendido. Puedes ver su reacción en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: El Loco en atresplayer. com

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