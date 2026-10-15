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Pesadilla en la cocina: El loco

La cómica reacción de Alberto Chicote cuando la camarera de 'El Loco' empieza a cantar en pleno servicio

Mientras Alberto Chicote lee la carta de 'El Loco', la camarera del local comienza a cantar en pleno servicio. Puedes ver la divertida reacción del chef en este vídeo de Pesadilla en la cocina.

La cómica reacción de Alberto Chicote cuando la camarera de 'El loco' empieza a cantar en pleno servicio

El restaurante 'El Loco' ha perdido el rumbo y la ayuda de Alberto Chicote es el último intento de reconducir el proyecto de un sueño desbordado que no logra hacer su proyecto realidad. "Voy a un restaurante que es vegano y coctelería, 'El loco', espero no terminar yo un poco tarumba", destaca Alberto Chicote, que alucina cuando el dueño, Federico, le cuenta que algunos días hacen servicios temáticos, como el "martes de brujería" o "el jueves de citas rápidas".

"Me pillas mayor", bromea el presentador de Pesadilla en la cocina, que no da crédito, además, al ver "máquinas recreativas" en el local: "La verdad que esto no parece un restaurante". Por otro lado, el dueño explica que tiene "cocina básica como hamburguesas, tacos y burritos", eso sí, todo vegano: "Sería hipócrita vender carne cuando yo soy vegano".

Por otro lado, mientras Chicote lee la carta, la camarera, Greta, se pone a cantar a los clientes, algo que deja al exitoso chef muy sorprendido. Puedes ver su reacción en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el episodio de Pesadilla en la cocina: El Loco en atresplayer. com

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