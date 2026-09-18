Esta es la nueva carta de Gastrobar Terelita creada por Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina

Alberto Chicote enseña la nueva carta que ha creado en Pesadilla en la cocina para el Gastrobar Terelita: "Procuro huir de las cartas enormes con 50 platos que nunca son todos brillantes".

Alberto Chicote transforma con el equipo de Pesadilla en la cocina el restaurante peruano Gastrobar Telerita, en Alcorcón, Madrid. Tras realizar una espectacular reforma al local, Alberto Chicote enseña la nueva carta tanto a sus propietarios como a los trabajadores del establecimiento. Además, el presentador de Pesadilla en la cocina les confiesa uno de los trucos que usa cuando crea las cartas: "Procuro huir de las cartas enormes con 50 platos que nunca son todos brillantes".

"¿Para qué hacer 50 platos si puedes hacer 15 o 20 buenos y ya está?", reflexiona Chicote, que explica de qué está formada la carta. Entre otras cosas, en la carta se puede encontrar platos como "una ensalada de quinoa con arroz salvaje, langostinos, vieiras y alioli; la ensalada con judías o el tataki de cerdo ibérico". Además, el exitoso chef ha dado "una vuelta" al canelón "para que la presentación sea mucho más agradable".

David, ayudante de cocina, confiesa en este vídeo cuál cree que es el plato que más se va a pedir: "Creo que el que se va a vender todos los días es el pulpo, el tataki de cerdo y el... se me ha olvidado el nombre".

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Gastrobar Telerita' en atresplayer.com.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido