Arranca el servicio de reapertura y con la llegada de clientes aparece por sorpresa alguien muy especial para Mara: el vidente Rappel. "¿Tú nos vas a traer energía buena de la que siempre llevas?", le pregunta al saludarle.

El servicio enloquece y como no, María José también. "Cuando he visto a Rappel lo único que me apetecía era cogerle del bracito y que lo sorprendiéramos con una 'mamadita'", comenta.

Entusiasmada, Mara sienta al invitado en una mesa al lado de las imágenes de una amiga suya, la más grande: Rocío Jurado.

Visiblemente excitada, la propietaria de la taberna 'Lolailo' le cuenta a sus compañeros lo que acaba de vivir en sala. "Rappel ha pasado con un aura, con una energía positiva y ha iluminado todo el comedor", explica. "¡Qué pena! Una luz positiva y me la pierdo", comenta Chicote.