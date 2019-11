Arranca un servicio caótico en la taberna 'Lolailo' y África rompe a llorar invadida por el agobio de no poder servir ningún plato a los comensales. "Arriba no paran de quejarse y dar por culo por todo", se queja la hija de la dueña que se resigna porque según ella no pueden "ni correr, ni volar porque son las condiciones" que tienen. Chicote cree que se equivoca y que todo es debido a la falta de organización de trabajo que hay en el restaurante.

Una discusión que termina de repente cuando le explota al chef de Pesadilla en la cocina "un huevo asesino" en la cara. Un accidente por mientras el equipo del 'Lolailo' no puede evitar reírse de la situación. "A mí no me hace ni puta gracia"

Y es que el huevo cocido ha estallado porque Mara lo ha cocinado de más. "Un huevo volador" que mancha todos los platos de la cocina y por el que tienen que repetir todo. "A mí no me hace ni puta gracia", comenta "enfermo" de tanto cachondeo.