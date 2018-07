ALBERTO CHICOTE Y EL DUEÑO DEL PHOENIX PROTAGONIZAN EL PRIMER RIFIRRAFE

Durante el primer servicio del restaurante Phoenix en Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote queda muy sorprendido de la actitud del dueño, Cristian. "Yo no soy buen cocinero, yo me apaño en hacer el puto bocadillo de mierda, no soy un puto cocinero de mierda", le espeta el italiano al exitoso chef.