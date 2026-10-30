El desconcierto de los clientes de 'Mesón Tino 2.0' al ver que faltan 12 platos en la carta: "¿Qué pido?"

El chef se pone al frente del servicio, pero el restaurante arranca con un grave problema: no hay chopitos, huevos rotos, salmón, bacalao ni otros productos de la carta.

Después de conocer las dificultades económicas que atraviesa 'Mesón Tino 2.0', Alberto Chicote se pone al mando del siguiente servicio junto al equipo. Sin embargo, el chef no tarda en encontrarse con un nuevo contratiempo: hasta 12 platos de la carta no están disponibles para los clientes.

Vanessa comienza a enumerar los productos que no han podido recuperar para la jornada: chopitos, pescadito, huevos rotos y judías con codorniz, salmón, bacalao, boquerones fritos, filete de ternera, gambas a la plancha, gambas al ajillo, tostas de bacalao y entremeses. "No nos ha dado tiempo a recuperar más productos, los proveedores no han llegado a tiempo", reconoce la dueña del local, dejando al equipo ante un servicio que comienza con buena parte de la oferta fuera de juego.

Los primeros comensales no tardan en darse cuenta de que elegir entre los platos disponibles va a ser más complicado de lo esperado. "Es más fácil que nos hubiera dicho lo que hay", comenta una de las clientas, sorprendida por la larga lista de platos que no pueden pedir. "Falta de todo, no hay nada, estoy asustada porque venir con mis amigas y no saber qué pedir", lamenta otra mujer.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Mesón Tino 2.0 en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.