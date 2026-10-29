Chicote, implacable en el servicio del Mesón Tino 2.0 en Vallecas: "¿Tu madre estaría orgullosa de la comida y el servicio que ofrecéis?"

El primer servicio que presencia Alberto Chicote en el Mesón Tino 2.0 es un completo y auténtico desastre. Las cámaras de Pesadilla en la Cocina captan algunos errores garrafales del equipo del restaurante vallecano.

Esta semana, Pesadilla en la Cocina se desplaza a Vallecas, un emblemático barrio madrileño con gran arraigo popular. Allí está el Mesón Tino 2.0, un negocio familiar con más de 40 años a sus espaldas.

Todo comenzó con Tino y su mujer, Juanita. Ahora el negocio está en mano de sus hijos: Vanessa e Iván. Pero desde que ellos se hicieron cargo, los problemas crecen. Abrieron el 29 de mayo de 1981.

El primer gran tropiezo llega con su misma ubicación, ya que el restaurante se encuentra bastante escondido y Chicote casi no logra encontrarlo. La decoración "rancia" no contribuyen demasiado a mejorar la imagen inicial que el famoso chef se crea del local... y la cata de las raciones y el menú que ofrecen acaban de poner la guinda al pastel.

Ahora, llega el momento en el que el equipo del programa presencia el primer servicio y Alberto no tarda en darse cuenta de que los trabajadores y los dueños están completamente desbordados. Cuando el popular chef entra en la cocina, repara en que Aveiro, el cocinero, está hecho un lío con las comandas. "Pareces un croupier", le advierte.

Aveiro ha puesto las gambas a descongelar en agua hirviendo. "Es una guarrería de muchísimo cuidado", dice escandalizado.

Mientras tanto, los clientes no dejan de quejarse porque la comida está fría, sobre todo, las croquetas. El pescado también está crudo. Vanessa, la dueña, intenta poner orden, pero no tiene demasiado éxito. Al final, acaba entrando en cocina en el servicio, dejando a Daniela, la camarera, sola ante los clientes. La joven no tarda en despistarse por completo y comienza a llevar platos equivocados a las mesas.

Por si fuera poco, tampoco acaban de salir los platos y los comensales se están quedando literalmente sin comer. Alberto está empezando a perder los nervios y tira de ironía: "Vaya exitazo, ¿eh?". Vanessa está cada vez más desanimada.

Chicote está atónito: "Vaya descontrol. ¿Tu madre estaría orgullosa de la comida que dais y el servicio que ofrecéis?". "Hoy, no", admite la dueña.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Mesón Tino 2.0 en atresplayer.

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