La desastrosa reapertura de 'El Loco' deja sin palabras a Chicote: "Mucha suerte, os va a hacer falta"

El servicio final de 'El loco' fracasa pese a la reforma de Pesadilla en la cocina. Los retrasos, la falta de preparación y el desconocimiento de las nuevas recetas desesperan a Chicote.

La nueva imagen de 'El Loco' no ha venido acompañada del cambio que Alberto Chicote esperaba en la cocina. Después de la reforma y de los esfuerzos del equipo de Pesadilla en la cocina por dar una nueva vida al restaurante de Federico, llega el momento de la reapertura. Sin embargo, el servicio acaba convirtiéndose en un nuevo desastre.

Las camareras comienzan a subir las comandas de dos en dos y la cocinera termina desbordada. Los platos se retrasan y la situación se complica hasta el punto de que algunos clientes deciden marcharse sin comer. Federico, el propietario, también intenta echar una mano en la cocina, pero pronto queda en evidencia que no se ha estudiado las fichas técnicas de las nuevas recetas.

Una falta de preparación que hace estallar al chef, incapaz de entender que el dueño no conozca los platos que debe servir su propio negocio. "¡Qué responsabilidad! ¡Eres el dueño, tu función es todo! ¿O pensabas que solo era recoger la pasta? ¡La madre que me parió, el jubileta!", protesta Chicote.

La reapertura no consigue salir adelante y el chef no oculta su decepción. "Os falta mucho. No es cuestión de pasar aquí mucho tiempo, es cuestión de asumir la responsabilidad. ¡Poneos a currar de una vez y echadle dos cojones, sacad el trabajo adelante! Mucha suerte, que os va a hacer falta", les advierte Chicote antes de abandonar el local.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'El loco' en atresplayer.com

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