'La Noche de Aimar' desmonta los grandes tópicos sobre el pene con Bretos bromeando con su nariz vasca

¿Importa el tamaño del pene? ¿Ayuda la masturbación a prevenir el cáncer de próstata? ¿Existe relación entre las dimensiones del pene y el tamaño de la nariz? La uróloga Blanca Madurga desmonta en 'La Noche de Aimar' algunos de los mitos más extendidos.

Si hay algo profundamente instaurado en el imaginario colectivo son los tópicos y las leyendas urbanas. En la primera mesa de debate de 'La Noche de Aimar' dedicada al pene, la uróloga y andróloga Dra. Blanca Madurga, la periodista Thais Villas, el filósofo David Vico y la escritora Elvira Lindo han desmontado algunos de los mitos más extendidos.

Uno de los "más grandes", para la experta, es "el tamaño". "¿El tamaño? Lo primero es: ¿sabes utilizarlo? ¿Cuánto duras? ¿Tienes eyaculación precoz? ¿Eres capaz de saber lo que le gusta a tu pareja?", plantea Madurga, que insiste en que hay muchos más factores importantes en las relaciones sexuales que las dimensiones.

David Vico, por su parte, lanza otra de las preguntas más habituales: "¿Es cierta la leyenda urbana de que la masturbación es buena para prevenir el cáncer de próstata?". "Recientemente ha salido un trabajo sobre este tema donde, ya más que la masturbación en sí, es el vaciar tus vesículas seminales con frecuencia, por una vía o por otra, solo o en compañía. Eso disminuye las tasas de cáncer de próstata", desvela la doctora.

Aimar Bretos también aporta otro punto de vista al recordar algunas corrientes que circulan por redes sociales y que animan a los jóvenes "a no masturbarse para no perder energía y felicidad". Un argumento que la doctora rechaza por completo: "Con esto volvemos a la España de los años 50, al 'te vas a quedar ciego' o 'te vas a quedar sin médula'. No tiene ningún sentido", sentencia.

Antes de cerrar el debate, sale a relucir otra de las creencias más conocidas: la supuesta relación entre el tamaño del pene y el de los pies o la nariz. "Se hizo un estudio japonés donde se analizaba esta cuestión. Con el de la nariz encontraron una correlación estadísticamente significativa en los varones, con el pie, no", explica la especialista. Un comentario que el propio Aimar Bretos aprovecha para bromear enseñando las dimensiones de su nariz vasca.

Además, durante la conversación también se han abordado cuestiones como la eyaculación precoz o las diferencias en el volumen de semen entre hombres.

Puedes ver la charla completa en el vídeo sobre estas líneas.

*Puedes volver a ver el programa de 'La Noche de Aimar' en atresplayer.