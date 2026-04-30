"¿Qué le pasa a su polla?": la uróloga Madurga defiende hablar claro en consulta, en 'La Noche de Aimar'

Aimar Breto, la uróloga Blanca Madurga, la periodista Thais Villas, el filósofo David Vico y la escritora Elvira Lindo debaten en 'La Noche de Aimar' sobre un tema todavía rodeado de tabúes: el pene.

La uróloga y andróloga Blanca Madurga ha abordado en 'La Noche de Aimar' la importancia del lenguaje directo en la consulta médica y los problemas de comunicación que se dan con frecuencia entre pacientes y profesionales.

La especialista ha explicado que atiende a personas de edades muy diversas, desde adolescentes hasta pacientes de 70 u 80, y que en muchos casos existe una barrera a la hora de explicar lo que les ocurre.

"Lo peor es cuando viene un paciente que está muy traumatizado por lo que sea y le pregunto: '¿Qué le pasa a su polla?'. Porque creen que, por ser médico, tienen que hablar en términos médicos. A mí me gusta que me hablen como se lo contarían a su mejor amigo o a su hermano", ha señalado la experta, a lo que Thais Villas ha matizado con humor: "El problema es que tampoco se lo comunican a sus hermanos ni primos".

Madurga también ha advertido de una situación habitual en consulta: la presencia de acompañantes que acaban tomando el control de la conversación. "Esto hace que el paciente se calle y sea la otra persona, normalmente la pareja, quien hable por él", ha explicado: "Tiene que conectar conmigo. Me encanta que venga con la pareja, porque eso ayuda, pero quiero que me lo cuente él".

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