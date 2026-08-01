'Mujeres Ricas' cambia los tacones por el campo: la reacción de las hermanas Collado al ordeñar una cabra

Las hermanas Collado descubren que el cortijo de Mar Segura es mucho más que cenas y glamour. Entre gallinas y animales, se enfrentan a unas tareas del campo que no esperaban.

En Mujeres Ricas, vídeo recuperado por laSexta con motivo del 20 aniversario de la cadena, Mar Segura prepara para las hermanas Collado una experiencia muy alejada de su rutina habitual.

Tras visitar el corral y comprobar si las gallinas han puesto huevos, llega el momento de aprender a ordeñar una cabra. "Qué asco", exclama Nuria al tocar las ubres del animal. Una jornada rural que demuestra que en el cortijo de Mar Segura no todo son cenas especiales y momentos de lujo.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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