Mariana Nannis, sobre la exposición de Axel: "Si me gusta un cuadro pagaré 60.000 o 100.000 euros, lo que me digan"

Axel está preparando en este vídeo su exposición de arte y su familia y amigos se sinceran sobre cuánto pagarían por un cuadro suyo.

Axel, hijo de Mariana Nannis y del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, va a hacer una exposición de arte en una galería en este capítulo de Mujeres ricas. Axel comenzó a dibujar a los cuatro años y en ese momento, con 19, es un pintor reconocido en España y argentina.

"Pagaría 60.000 o 100.000 euros si me gusta el cuadro", asegura la madre del artista, que confiesa que pagará lo que le digan que vale. Por su parte, Alexis, pintor y profesor de Axel, afirma que pagaría por un cuadro de Axel "seguramente, el precio que Axel" le pida, "sin regatear" mientras que Charlotte, hermana e Axel, afirma que "pagaría millones" por un cuadro de su hermano. Por su parte, Mauricio, amigo de Mariana Nannis, destaca que "el dinero y el arte son incompatibles".

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