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Paseando a Miss perros

Mariana Nannis, de 'Mujeres Ricas', lleva a sus perros al "psicólogo" y confiesa: "Me gustan locos"

Mariana Nannis comparte con uno de sus amigos cómo está intentando mejorar el comportamiento de sus dos perros, a los que ha tenido que llevar junto a dos expertos en conducta animal.

Mariana Nannis, de 'Mujeres Ricas', lleva a sus perros al "psicólogo" y confiesa: "Me gustan locos"

"Mis perros se han vuelto locos, los he tenido que llevar al psicólogo", comenta entre risas Mariana Nannis a uno de sus amigos, al que explica cómo está intentando conseguir que sus dos perros especialmente conflictivos aprendan a convivir. La argentina ha recurrido a dos expertos en comportamiento animal para trabajar con sus mascotas y tratar de corregir algunos de sus comportamientos.

Pero Nannis se toma la situación con humor y asegura que quizá el problema no esté solo en sus perros. "Estoy pensando en ir con mi marido a ver si cuando paseamos no nos peleamos tanto", bromea la argentina, a lo que Mauricio su amigo le contesta: "Cuando los perros se normalicen no los vas a querer, te gustan locos". "Me gustan locos, la gente normal no me gusta", sentencia entre risas Nannis.

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