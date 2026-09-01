Monólogo | Cuando Dani Rovira propuso expulsar de España a los "graciosos sin gracia": "Que se vayan a Francia"

El humorista repasa sus particulares "taras", aunque termina sorprendiendo con una disparatada propuesta para solucionar la falta de aparcamiento en España.

"Mi madre ha tenido que hacer algo mal". Así comienza Dani Rovira uno de sus monólogos de El Club de la Comedia, recuperado con motivo del 20 aniversario de laSexta, en el que el humorista propone hablar de algunas de sus propias "taras".

La primera, ser "extremadamente despistado". Un defecto que se ha vuelto todavía más evidente desde que es conocido: "Ahora la gente se da más cuenta de mis despistes", explica.

También confiesa ser "muy pudoroso" y "no saber robar". "Y tampoco valgo para que roben otros", añade. De hecho, si alguno de sus amigos está pensando en cometer alguna fechoría, prefiere que no se lo cuenten para no verse obligado a participar.

Pero Rovira también presume de tener alguna virtud. "Entiendo mucho de política y opino con muchos detalles", comenta el humorista, que asegura haber elaborado una solución para uno de los grandes problemas de España: la falta de aparcamiento.

"En España sobra gente, porque falta parking. Está comprobado", bromea. Y teniendo en cuenta que Francia "tiene más espacio", plantea una solución radical: "Mi propuesta es echar a gente de España a Francia". ¿Y quién debería ser el primero en cruzar la frontera? Rovira lo tiene claro: "El típico gracioso que no tiene gracia y te va soltando los chascarrillos rancios".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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