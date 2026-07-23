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Así es Axel, el hijo pintor de Mariana Nannis en 'Mujeres ricas': "Me gustaría vivir en un sueño más que en la realidad"

Axel, hijo de Mariana Nannis y el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, se presenta en este vídeo de Mujeres ricas como un joven pintor de 18 años muy diferente a su hermana, Charlotte: "No todos podemos estar felices todo el tiempo".

Así es Axel, el hijo pintor de Mariana Nannis en 'Mujeres ricas': "Me gustaría vivir en un sueño más que en la realidad"

Axel enseña en este vídeo de Mujeres ricas su clase de pintura junto a su profesor. "Alexis como profesor me ayuda a entender el arte de otra forma, a observar lo que está pintado", explica el hijo mayor de Mariana Nannis y el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, . El joven, de 18 años, quiere exponer sus 22 obras.

"La mejor cualidad de Axel en la pintura es el amor a la pintura y que no le pesan las horas", explica su profesor en este vídeo, donde Charlotte, hermana de Axel destaca que su hermano "está siempre en casa y nunca sale". "No todos podemos estar felices todo el tiempo", afirma, por su lado, Axel, que reflexiona: "Me gustaría vivir en un sueño más que en una realidad porque cada realidad tiene un problema y los sueños son fantasías". "La realidad es más cruel, nosotros pintamos una belleza que no existe", explica Axel, que destaca que "cuando la gente ve los cuadros se cree que es real, pero no".

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