JUPOL pide más "presencia uniformada" en Ceuta y advierte que están "desbordados": "Tenemos dos contagios confirmados por sarna"

Los detalles Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, advirte que la única manera de solucionar los conatos de violencia que se están produciendo en Ceuta es con más presencia policial.

Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, ha manifestado que la policía está "desbordada" en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. Rivero ha resaltado la necesidad de mayor personal policial y de unidades de intervención para controlar el orden público, pero ha señalado que no pueden acudir más agentes por falta de alojamiento. Pidió un barco hotel para alojar a los policías, como se hace en eventos deportivos. Además, confirmó dos casos de sarna entre sus compañeros debido a la falta inicial de EPIs. Rivero también mencionó que muchos migrantes creen erróneamente que recibirán asilo por estar en las carpas del Gobierno, lo que genera tensiones y conatos de violencia, subrayando la necesidad de más presencia policial.

Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, ha confesado que se encuentran completamente "desbordados" ante la situación que están viviendo en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

"Necesitamos más personal policial, más presencia uniformada en la calle", ha asegurado, indicando que si se quiere tratar lo que está ocurriendo como un problema de orden público, se necesitan policías de las unidades de intervención. "Ellos son los expertos que se dedican a controlar el orden público", ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que el problema es que no pueden acudir a Ceuta porque no hay lugar para alojarlos. Rivero ha destacado que en la segunda semana ya solicitaron un barco hotel para que pudiesen quedarse allí.

"Cada vez que se produce algún evento deportivo en Ceuta y no se dispone de plazas hoteleras suficientes, traen un barco hotelero. No entiendo por qué un mes después seguimos teniendo a policías desperdigados por toda la ciudad", ha criticado.

Además, ha contado que tienen dos contagios confirmados por sarna de dos compañeros. "Creemos que puede haber un tercero", ha admitido, indicando que estos contagios se produjeron durante los primeros días del asalto a Ceuta porque no tenían ni los EPIs mínimos para poder trabajar. "A partir de los 10 días se comenzaron a repartir", ha aclarado, señalando que ya todos tienen uno.

El secretario general de JUPOL ha destacado que muchos migrantes creen que por estar en las carpas que ha instalado el Goberno se les va a dar asilo. "Eso es mentira", ha aclarado, destacando que muchos de ellos creen en los bulos que se han expandido por redes.

Una situación que provoca que muchos se agolpen en la entrada y se produzcan conatos de violencia. "La única manera de solucionarlo es con más presencia policial", ha recalcado, indicando que para eso es importante que se habilite un lugar donde puedan estar.

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