Entrevista en Al Rojo Vivo
El alcalde socialista de León desafía a Ferraz y asegura que acudirá a la protesta por Ceuta: "Debemos estar todos allí"
¿Qué ha dicho? José Antonio Diez ha señalado que ningún partido debería "capitalizar" una situación como esta, advirtiendo que lo ocurrido en Ceuta requiere de una respuesta "solidaria y conjunta".
El alcalde de León, José Antonio Diez, desfía a Ferraz asegurando que acudirá a las protestas por Ceuta a pesar de que desde el PSOE han pedido no hacerlo alegando que se trata de "concentraciones contra Pedro Sánchez".
El socialista ha aclarado en Al Rojo Vivo que él acudirá a una manifestación convocada desde la sociedad civil para "solidarizarse en defensa del pueblo ceutí, de la integridad de nuestras fronteras, de la defensa de nuestro territorio y de los derechos humanos".
Durante la entrevista, ha dejado claro que no le gusta que ningún partido político, en este caso PP y Vox, "capitalicen" una situación como esta. "No quiero que lo hagan y por eso creo que debemos estar todos allí, apoyando y dando una respuesta conjunta y solidaria a este gran problema que tenemos", ha recalcado.
José Antonio Diez ha reconocido que parece que lleva siendo un "verso suelto" del PSOE mucho tiempo. Sin embargo, ha dejado claro que se encuentra conforme con su posición porque los ciudadanos le entienden y apoyan.
Además, ha aprovechado para destacar el "cinismo" que cree que PP y Vox ponen "de manifiesto" con su actitud. "A Ceuta no se le ayuda solo acudiendo a concentraciones, se le ayuda con recursos. Cuando se han presentado, o bien no han acudido o han votado en contra", ha recordado.
Pese a esto, en este caso cree que hay que separar la parte política de la ciudadana, reiterando que hay que estar "todos a una" para resolver un problema importante de nuestro país "que nos afecta a todos". "No demostrar fortaleza de Estado solo va a beneficiar a otros muchos que buscan lo contrario", ha advertido.
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