Juanma Romero: "Lo más grave es que el Gobierno no pudiera responder a la emergencia en Ceuta un mes después"

Romero advierte de que Ceuta sigue "envuelta en el caos" un mes después, con una población que mantiene "una sensación de abandono real" ante la falta de normalidad en la ciudad.

Tras un mes de crisis migratoria en Ceuta, la situación continúa generando críticas por la gestión del Gobierno y por la falta de una respuesta que permita recuperar la normalidad en la ciudad. El periodista de 'El Independiente', Juanma Romero, pone el foco no solo en la reacción inicial del Ejecutivo, sino en su incapacidad para responder a la emergencia una vez que esta ya se había producido.

Romero considera que "es evidente que el Gobierno no calibró en ningún caso lo que estaba sucediendo ni cuando sucedió", en referencia a las explicaciones del Ejecutivo sobre la falta de información suficiente. Sin embargo, señala que lo más grave es que "no pudiese responder a la emergencia después de que esta se produjera".

El periodista advierte de que, un mes después, Ceuta continúa "envuelta en el caos", con una población que mantiene "una sensación de abandono real" y de impotencia al comprobar que la normalidad prometida por el Gobierno no ha regresado. A su juicio, la crisis "va para muy largo" y difícilmente se resolverá en uno o dos meses.

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