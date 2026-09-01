Mariana Nannis alucina con la rapidez de Ramiro bebiendo vino: "Quería catar todo junto, parecía un pulpo"

"Ramiro se tomaba todo el vino y estaba muy borracho", afirma Mariana Nannis en este vídeo sobre su reunión con su acompañante para hablar de la exposición de arte de su hijo.

Mariana Nannis acude auna reunión para conocer más detalles de la exposición de arte de su hijo, Axel. La modelo argentina explica que no bebe alcohol, pero, confiesa que si le dan vodka, lo bebe: "Porque siempre me gustó la cultura rusa, entonces, a mí como me encantan los rusos...".

Por otro lado, la modelo bromea sobre su acompañante, Ramiro, y su gusto por el vino: "Se tomaba todo el vino y estaba muy borracho". "El vino es entrador, le entra todo el vino", asegura Nannis, que afirma que fue "muy divertido porque quería catar todo junto, parecía un pulpo". Por último, brindan por la exposición de Axel. "Hay que mirarse a los ojos cada vez que se brinda", afirma Ramiro a Mariana Nannis, quien destaca que es "la cultura alcohólica de la gente".

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