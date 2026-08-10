Mariana Nannis, al descubrir que sus perros son 'conflictivos': "Como yo, por eso los he cogido"

La argentina ha recurrido a dos etólogos para intentar solucionar los enfrentamientos entre su rottweiler y su bulldog, dos perros que, según explica, tienen que permanecer separados.

Mariana Nannis ha decidido recurrir a dos etólogos para intentar poner solución a los problemas de convivencia entre sus perros. La argentina asegura que tiene un rottweiler y un bulldog, dos animales de carácter fuerte que se pelean, por lo que se ve obligada a mantenerlos separados.

Durante la conversación con los especialistas, Nannis explica cómo es el carácter de cada uno de sus perros y las dificultades que tiene para conseguir que convivan juntos. "Todas las razas que tienes son conflictivas", comenta Miguel, uno de los etólogos, a lo que Mariana Nannis respode: "Como yo, por eso los he cogido".

Los etólogos explican que la educación y el entorno también pueden influir en los problemas de comportamiento de los animales. "Se han creado de una forma mimada y muy consentidos, y eso da lugar a que tengan los conflictos que tienen unos con otros", señala el especialista.

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