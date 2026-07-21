Edu Pidal, sobre la investigación que la FIFA ha abierto a Argentina por la tangana final: "No creo que la sanción vaya a ir muy lejos"

"Puede haber una sanción para un jugador en concreto, por ejemplo para Paredes, pero poco más", analiza Pidal. En el vídeo, todos los detalles de su análisis sobre esta sanción de la FIFA y el comportamiento de la selección albiceleste en la final del Mundial 2026.

La FIFA ha abierto una investigación por los golpes y las patadas de Argentina a España al término de la final del Mundial 2026, donde España se proclamó justa ganadora y se colgó sobre el pecho su segunda estrella.

Edu Pidal, periodista de Onda Cero, analiza el devenir del partido que terminó con esta tangana final por parte de algunos jugadores de la selección albiceleste: "Argentina rascó mucho. Creo que nadie esperaba que Argentina cediese tanto terreno a España, que le entregase la pelota y que aceptase una inferioridad evidente durante el partido. Lo que hizo Argentina fue forzar los penaltis desde el principio".

De hecho, relata Pidal que "durante el partido hubo acciones duras, acabaron con diez por la expulsión de Enzo Fernández, pero sobre todo al final, el mal perder de Argentina, que venía de perder una final en el 2028, pero de ser campeones del mundo en el 22, el final de la era Messi y de algunos de los jugadores de esa generación, desencadenó la tangana final, que es impropia, sobre todo, por las imágenes que vimos".

Ahora bien, en cuanto a la investigación de la FIFA a la selección argentina, Pidal cree que "no va a ir muy lejos": "Puede haber una sanción para un jugador en concreto, por ejemplo para Paredes, que es quien agarra a Gabi y lo lanza al suelo, pero poco más. La FIFA no va a entrar a sancionar a Argentina, sobre todo porque ahora en verano se nos olvidará todo y cuando vuelvan a jugar las selecciones en el mes de octubre parece que todo prescribirá", analiza Pidal.

Por último, el periodista de Onda Cero quiere hablar sobre esa "leyenda urbana" que ha sobrevolado durante todo el Mundial, la de que le han favorecido mucho los arbitrajes o que han tenido arbitrajes muy cómodos.

"Creo que los han tenido, que ha habido, no una intención directa para Argentina, pero sí se ha arbitrado de forma muy diferente. Son 48 selecciones, fueron muchos árbitros, nacionalidades distintas y creo que no hubo un arbitraje muy regulado, con una línea muy parecida en todos los partidos", concluye Pidal.

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