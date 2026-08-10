Coach
Mar Segura habla de su proceso de coaching: "He aprendido a ser menos impulsiva y pensar"
Mar Segura lleva tres meses trabajando junto a su coach, Mari José, en un proceso de crecimiento personal. La colaboradora asegura que esta experiencia le está ayudando a entender mejor sus emociones.
"Estoy espesa", reconoce Mar Segura a Mari José, su coach, con quien lleva trabajando tres meses. Durante este tiempo, asegura haber experimentado un importante cambio personal y haber aprendido a gestionar mejor sus emociones. "He notado que me ayuda mucho a conocer todas mis emociones, a mejorarlas, a ser más feliz y he notado un crecimiento personal", explica.
En el vídeo que acompaña estas líneas se puede ver cómo es una de sus sesiones, también sale a la calle para continuar con los ejercicios y reflexiones. "Me siento esperanzada y mirando hacia arriba, esperando a afrontar todo", comenta Mar mientras explica cómo se siente después de este proceso. "He aprendido a ser menos impulsiva y a pensar antes de una acción", asegura.
Además, reconoce que este proceso también le ha hecho cambiar su manera de entender los objetivos personales. "Te hace reflexionar de que puedas hacer todos tus sueños realidad. Ahora mismo no tengo muchos sueños, pero el día a día ya es un sueño", concluye.
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