Leonor, madre de Mar Segura, en 'Mujeres ricas': "Antes estaba gordita y le decía que no comiera tanto"

"Siempre me hace caso", destaca Leonor, madre de Mar Segura, en este vídeo, donde ayuda a su hija a decidir qué vestido ponerse para su 40 cumpleaños. "Antes le decía que no comiera tanto, que se iba a poner como una foca", recuerda.

Mar Segura acude con Leonor, su madre, y Rocío Prieto, un amiga, a una tienda de ropa para probarse vestidos con el objetivo de elegir uno con el que está cómoda para ir a su fiesta de cumpleaños en el segundo capítulo de 'Mujeres ricas'. Y es que la mujer quiere "un vestido para deslumbrar": "Necesito sentirme segura y la única forma es llevando un vestido con el que me sienta cómoda y esté guapa".

"Siempre me hace caso", confiesa Leonor, que destaca que su hija cuenta con ella para todo: "Antes estaba gordita, pesaba como 74 kilos y le tenía que decir, 'María del Mar, no comas tanto, que te vas a poner como una foca'". Finalmente, Mar decide llevarse un vestido rojo de Galiano después de probarse varios caros de otras firmas de lujo, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia: "Me siento mucho más comoda a la hora de recibir a mis invitados, cuando lo he notado en mí, he pensado que tenía que ser este el vestido".

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