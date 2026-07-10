El ritual de 'la Jessy' antes de entrar a trabajar a la fábrica: "La puta que se lleve la leche, mal cáncer le entre"

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, 'Princesas de Barrio' recupera uno de los momentos más recordados de la Jessy y Rut en la fábrica. Antes de comenzar su jornada laboral, ambas protagonizan una peculiar rutina para poder desayunar.

"No soy nadie si a las ocho de la mañana no me he echado algo calentito en el estómago", resume 'la Jessy' la importancia que tiene para ella el desayuno mientras las cámaras de laSexta la acompañan, junto a su amiga Rut, en su camino al trabajo.

Antes de empezar la jornada, las dos se dirigen al baño de la fábrica con un cartón de leche escondido bajo la chaqueta. Allí, lejos de las miradas de sus compañeros, la Jessy se prepara el café que considera imprescindible para afrontar el día. "Me la pela", afirma con total naturalidad al explicar por qué lo hace en ese lugar.

Durante la conversación, también se quejan de que algunas compañeras les cogen la comida: "La puta que se lleve la leche, el mal cáncer que la entre". Y la indignación continúa cuando habla de una de las encargadas de la fábrica. "Hay una encargada que se cree mierda y no llega a pedo", comenta mientras comparte con Rut las dificultades que viven en su puesto de trabajo.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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