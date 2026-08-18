'La Jessy' recuerda su dura infancia con su padre en prisión y su madre enganchada a las drogas: "Dicen que era muy malo"

Jessy recuerda en 'Princesas de Barrio' una infancia marcada por la ausencia de su padre, que pasó por prisión y murió joven, y los problemas de su madre con las drogas, de quien, a pesar de todo, reivindica su apoyo: "Nunca me ha abandonado".

Antes de visitar a Manu, marido de su madre, en prisión, Jessy recuerda que las cárceles han formado parte de su vida desde que era pequeña. Cuando tenía solo cinco años, su madre quedó viuda pero ella creció viendo cómo su padre entraba y salía de prisión.

"Mi padre también estaba en este mundo", reconoce la protagonista, que recuerda que estaba "preso de un lado para otro". Jessy explica que apenas tuvo tiempo de conocer a su padre. "Mi madre y yo, chiquina, con ella, viendo a mi padre de un lado para otro. Dicen que era muy malo, pero a mí no me dio tiempo a conocerlo mucho", relata.

Pero la situación familiar era todavía más complicada. Jessy también habla abiertamente de los problemas de su madre con las drogas durante aquellos años. Sin embargo, lejos de reprochárselo, la protagonista pone en valor que su madre consiguiera salir adelante. "Estoy orgullosísima de que haya salido de esa mierda", afirma.

Jessy también reivindica el papel que su madre ha tenido siempre en su vida y asegura que, pese a las dificultades, nunca la abandonó: "A mí nunca me ha dejado tirada en ningún lado".

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