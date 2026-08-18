El monólogo de Adrián Lastra sobre las peleas de pequeños: "Yo tengo cicatrices de la guardería"

Adrián Lastra reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre cómo no conoces a alguien de verdad hasta que no te pegas con ella, que saca todo lo que tiene dentro": "La movida viene desde la guardería".

Adrián Lastra llega "chinao" y "alterado" al plató de El Club de la Comedia, tras "pegarse" con su vecino "por una tontería como un rayón de un coche": "Tú no conoces a alguien de verdad hasta que no te pegas con ella, que saca todo lo que tiene dentro". "En el caso de mi vecino fue un bate de béisbol, yo, un spray de pimienta", afirma el humorista, que destaca que "la movida viene desde la guardería": "Tú eres consciente de tu territorio y algunos son muy cabrones por la falta de respeto a la vida ajena".

"Yo tengo cicatrices de la guardería", afirma el actor, que destaca que en "el colegio estás a hostias y no te salva ni el tato, solo llevar gafas". "En el colegio cuando me decían que me quitara las gafas, ahí había una hostia", recuerda Adrián Lastra, que explica que contestaba "cuando te quites tú los ojos para estar en las mismas condiciones". Por otro lado, reflexiona sobre "las peleas de chicas": "No hay por dónde pillarla, uñas volando... se transforman".

"La niña de El Exorcista no estaba poseída, estaba enfadada con el cura por unos cromos de Justin Bieber", destaca el actor. Por otro lado, Adrián Lastra destaca que no sabe qué tendrán los hermanos "que te dan ganas de hostiarles": "No solo a los hermanos Matamoros, a todos". "Además es que te pegas con tu hermano con lo primero que pilles", afirma el actor, que destaca que "es mucho más fácil que salir a hostias con tu hermano por un mando de distancia a pedírselo por favor".

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